İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında West Ham United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi West Ham United 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.



Ev sahibi West Ham'a 3 puanı getiren tek golü 72. dakikada Michail Antonio kaydetti.



Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan West Ham United, puanını 17'ye yükseltti. Tottenham ise 15 puanda kaldı.



Premier Lig'in 10. haftasında West Ham United deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Tottenham ise Manchester United'ı konuk edecek.





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