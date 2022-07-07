WEGHORST KAMPA KATILACAK

OPSİYON BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ

Beşiktaş, uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Wout Weghorst'a kavuştu. Siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalayan golcü futbolcu, Beşiktaş kampına katılmaya hazırlanıyor.Weghorst cuma günü yeni takımının Avusturya'daki kampına katılacak. Sağlık taramasından geçen ve imzayı atan Hollandalı golcünün eşyalarını almak için ülkesine gittiği ve ardından cuma günü Avusturya'ya geçeceği belirtildi.Öte yandan Wout Weghorst'ta opsiyon bilmecesi açıklığa kavuştu. Burnley'den bedelsiz olarak kiralama başarısını gösteren siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşmesine 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydu. Bu rakam 4 taksitle ödenebilecek, anlaşma Burnley Premier Lig'e çıksa da kalsa da geçerli olacak.