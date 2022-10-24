Weghorst'tan sezonun en erken golü!

Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta Hollandalı golcü Wout Weghorst sezonun en erken golüne imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Weghorst'tan sezonun en erken golü!
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24 Ekim 2022 20:09
Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sezonun en erken golü atıldı.

Siyah beyazlılar, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşuyla 31. saniyede 1-0 öne geçti.

Wout Weghorst'un attığı bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Daha önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti. 



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