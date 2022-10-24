Weghorst'tan sezonun en erken golü!

Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sezonun en erken golü atıldı.



Siyah beyazlılar, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşuyla 31. saniyede 1-0 öne geçti.



Wout Weghorst'un attığı bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Daha önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti.







