'Weghorst, Beşiktaş'a dönebilir' iddiası!

Beşiktaş'ta sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst, ara transfer döneminde Manchester United'ın kendisiyle ilgilenmesi üzerine takımdan ayrılarak Ada ekibine imza atmıştı. United'a gittiği ilk günden beri tartışma konusu olan Weghorst'un, İngiliz ekibindeki günleri sona eriyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, yaz transfer döneminde Tottenham forması giyen Harry Kane'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz futbolcunun takıma katılması halinde, Weghorst'la yolların ayrılması bekleniyor. Hollandalı golcü, sezon sonunda Burnley'ye geri dönecek.



"HOLLANDALI ÇÖZÜM DEĞİL"



Weghorst, Manchester United formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı gösterdi. Hollandalı golcü, gösterdiği performansla birçok futbolseveri ikiye böldü. Bir kesim Weghorst'un takım için iyi işler yaptığını savunurken, diğer taraf ise performansını beğenmeyerek eleştirdi. Son olarak The Sun Gazetesi, Liverpool karşısında alınan 7-0'lık mağlubiyetin ardından Weghorts için şu ifadelere yer vermişti: "Manchester United, Liverpool karşısında darmadağın ve affedilemezdi ama Weghorst, Ronaldo'dan sonra asla bir çözüm değil." Erik ten Hag ise, oyuncusunun performansından memnun olduğunu vurguladı.



BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR



Siyah-Beyaz'lı taraftarlarla güzel bir bağ kuran Hollandalı golcünün Beşiktaş'a dönebileceği iddiası da İngiliz basınında yer aldı. Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal, Cenk Tosun'un takımdan ayrılması halinde Weghorst'u tekrar takıma kazandırmak için girişimlerde bulunabilir. Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Wout Weghorst 9 gol 4 asistle takıma katkı sağlamıştı. Hollandalı golcünün Burnley ile olan sözleşmesi ise 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Golcü futbolcunun geleceği sezon sonunda netleşecek. Burnley'in henüz oyuncusu hakkında bir karar vermediği de gelen bilgiler arasında.







