"Warriors, daha alt sıralardan seçim yapmak için takasa açık" iddiası!

Golden State Warriors'ın, orta sıralardaki bir lotarya oyuncusu için, elindeki Draft hakkını takasa açık olduğu iddia edildi.



SNY'den Ian Begley, Warriors'ın 2 numaralı Draft hakkını nasıl kullanacağına dair yeni bir bakış açısı sundu.



"The Putback" podcast'inde Chris Williamson'a katılan Begley'e göre, Warriors, alt sıralar için takas yapabileceği ihtimalini gösteren, "birkaç orta sıralı lotarya oyuncusuyla yakın temas halinde".



"Warriors'ın, 8'inci ve 10'uncu sıra arasına denk gelen oyuncularla yakın temas halinde olduklarını da biliyorum. Draft'ta daha düşük sırada olan ve muhtemel olarak bu noktalarda takas yapmayı düşünen adamlar üzerinde ödevlerini yapıyorlar."



