Utah Jazz pivotu Walker Kessler, sol omzundaki labrum yırtığını onarmak için ameliyat olacak ve bu operasyon nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Genç uzun, 2026 NBA yaz döneminde kısıtlı serbest oyuncu statüsüne girecek. Kessler, Jazz yönetimiyle sezon öncesi yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmaya varamamıştı.



Kessler, hazırlık döneminde sol omzundaki bursit nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.



Bu sezon Utah formasıyla sadece beş karşılaşmada oynayabilen Kessler, 30.8 dakika ortalamayla 14.4 sayı, 10.8 ribaunt, 3.0 asist, 1.4 top çalma ve toplam 18 blok üretmişti.



