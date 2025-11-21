21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 5'inci, Sultanlar Ligi'nde ise 7'inci hafta maçları oynanacak.

calendar 21 Kasım 2025 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 5'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 7'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

- SMS Grup Efeler Ligi


21 Kasım Cumartesi:

12.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Halkbank-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

- Vodafone Sultanlar Ligi

23 Kasım Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor (Aksaray)

14.30 Göztepe-Zeren Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)

17.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

18.00 İlbank-Vakıfbank (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Beşiktaş Gain)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (Eczacıbaşı)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
