Viktoria Plzen'den büyük geri dönüş

İlk maçı kaybeden Viktoria Plzen, rövanşta Ferençvaroş'u 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Viktoria Plzen'den büyük geri dönüş
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21 Şubat 2025 00:58
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff rövanş maçında Viktoria Plzen ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Viktoria Plzen 3-0'lık skorla kazandı.

Viktoria Plzen'e galibiyeti getiren golleri 27 ve 39. dakikalarda Durosinmi, 35. dakikada Pavel Sulc kaydetti.

İlk maçı 1-0 kaybeden Viktoria Plzen, bu galibiyetle birlikte adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Viktoria Plzen, Son 16 Turu'nda Lazio veya Athletic Bilbao ile eşleşecek.


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