Viktoria Plzen'den büyük geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff rövanş maçında Viktoria Plzen ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Viktoria Plzen 3-0'lık skorla kazandı.
Viktoria Plzen'e galibiyeti getiren golleri 27 ve 39. dakikalarda Durosinmi, 35. dakikada Pavel Sulc kaydetti.
İlk maçı 1-0 kaybeden Viktoria Plzen, bu galibiyetle birlikte adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Viktoria Plzen, Son 16 Turu'nda Lazio veya Athletic Bilbao ile eşleşecek.
Viktoria Plzen'e galibiyeti getiren golleri 27 ve 39. dakikalarda Durosinmi, 35. dakikada Pavel Sulc kaydetti.
İlk maçı 1-0 kaybeden Viktoria Plzen, bu galibiyetle birlikte adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Viktoria Plzen, Son 16 Turu'nda Lazio veya Athletic Bilbao ile eşleşecek.
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