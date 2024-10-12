Victor Osimhen'in menajeriyle yaptığı görüşme ortaya çıktı!

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ocak ayında Avrupa transfer piyasasının önemli aktörlerinden olması beklenen Victor Osimhen, ara transferdeki ayrılığı konusunda kararını verdi. Nijeryalı yıldız, durumuna ilişkin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen'in menajeriyle yaptığı görüşme ortaya çıktı!
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12 Ekim 2024 10:31
Avrupa'da transfer kapandıktan sonra Galatasaray'ın 4 Eylül'de Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede hem kalitesini gösterdi hem de hücumdaki katkısıyla ne kadar büyük bir yıldız olduğunu kanıtladı.

TRANSFER PİYASASININ GÖZDELERİNDEN

Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve aidiyetiyle de taraftarların sevgilisi haline gelen Kamerunlu forvet, Avrupa'da hâlâ transfer gündeminde. Özellikle İtalyan basını, Osimhen'le ilgili sürekli farklı iddialar ortaya atıyor.

BİRÇOK KULÜP PUSUDA

Chelsea'nin Osimhen'i yine çok istediği ve devre arasında 81 milyon Euro bonservis bedeli vermeye hazır olduğu yazılmıştı. Farklı kulüplerin de ara transfer için şimdiden pusuya yattığı öne sürüldü.

KARARINI MENAJERİ İLE PAYLAŞTI

Osimhen ise Galatasaray'da çok mutlu. Öyle ki menajerine haber gönderen Nijeryalı yıldızın "Transferi düşünmek istemiyorum. Sadece saha içine konsantre olmak istiyorum. Sezon sonuna kadar teklif getirme. Sadece burada kupalar kazanmaya odaklandım" dediği öğrenildi.

YÖNETİMİN MÜTHİŞ PLANI!

Osimhen için Galatasaray Yönetimi'nin de müthiş bir planı var. Cim Bom, eğer ciddi bir sponsor desteği bulabilirse Osimhen'in tapusunu almaya çalışacak. Fakat bu konuda şimdilik acele edilmiyor. Ocak ayında Napoli tarafıyla ilk temasın kurulması muhtemel. 

 
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