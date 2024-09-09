Victor Osimhen'in forması hazır

Galatasaray'da Napoli ile bu sezon maça çıkmayan Victor Osimhen milli takım dönüşünde formayı direkt olarak alması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Osimhen'in forması hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2024 11:36
Galatasaray'ın flaş transferi Victor Osimhen'in form durumu merak ediliyordu. 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda Benin karşısında attığı golle klasını gösterdi.

KONDİSYON SORUNU YOK

72'de oyuna giren yıldız oyuncunun müthiş golünün yanı sıra hazır olduğu gözlemlendi. Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba da son durumuyla ilgili, "Osimhen ciddi bir antrenman programı uyguluyor. Kondisyon sorunu yok" ifadelerini kullandı. Napoli ile bu sezon maça çıkmayan yıldız oyuncunun milli takım dönüşünde formayı direkt olarak alması bekleniyor.

Afrika Kupası Elemeleri'ne 3-0'lık zaferle başlayan Nijerya, yarın Ruanda ile karşılaşacak. Taraftarın gözü yine Osimhen'de olacak.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery