Varesanovic, Galatasaray maçında yok!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Rizespor'da Dal Varesanovic, cezalı duruma düştü.



Karşılaşmaya kart sınırında çıkan Varesanovic, 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.



Rizespor, gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Varesanovic, bu maçta forma giyemeyecek.



Rizespor'da bu sezon 24 maçta süre bulan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Varesanovic, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



