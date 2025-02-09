Varesanovic, Galatasaray maçında yok!

Rizespor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta sarı kart gören Dal Varesanovic, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Varesanovic, Galatasaray maçında yok!
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09 Şubat 2025 14:00
Son güncelleme 09 Şubat 2025 14:08
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Rizespor'da Dal Varesanovic, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya kart sınırında çıkan Varesanovic, 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Rizespor, gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Varesanovic, bu maçta forma giyemeyecek.

Rizespor'da bu sezon 24 maçta süre bulan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Varesanovic, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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