01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-3
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
1-1
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-190'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-1
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-2
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
1-031'
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
0-030'
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
0-029'
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
2-2
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
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Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Vansporlu taraftarlar 1. Lig zaferini kutladı!

TFF 1. Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Vanspor'da taraftarlar sokaklarda gelen zaferi çoşkuyla kutluyor.

calendar 01 Haziran 2025 23:35 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 23:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Vansporlu taraftarlar 1. Lig zaferini kutladı!
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TÜRKİYE 2'nci Lig play-off final maçında Vanspor, Batman Petrol Spor ile Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.

Normal süresi 0-0 berabere biten maçın iki uzatma dakikalarında da gol gelmeyince penaltı atışlarında Vanspor 5-4 kazaanak 1'inci Lige yükseldi. Vansporlu taraftarlar kent merkezinde sevinç gösterileri yaptı.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bugün akşam saatlerinde 2'nci Lig'de final heyecanı yaşandı. Zorlu play-off maçlarının ardından rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran Doğu'nun iki güzide takımı Vanspor ile Batman Petrolspor arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 1.Lig'e yükselmek için karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu büyük final maçının normal süresi 0-0 berabere bitti. 15'şer dakikalık iki uzatma dakikalarında da her iki takımdan da gol gelmeyince penaltı atışları yapıldı. Penaltı atışlarını Vanspor'un 5-4 kazanmasıyla taraftarlar sokağa döküldü.

Meşalelerin yakıldığı, havai fişeklerin atıldığı kentteki sevinç gösterileri tam bir karnaval havasına dönüşürken, taraftarlar halay çekip araçlarla tur atarak takımlarının 1'inci lige çıkmasını kutladı. Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.


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