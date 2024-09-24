Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetinde önemli pay sahibi isimlerin başında Semih Kılıçsoy geliyordu.
3 MAÇTIR SONRADAN GİRİYOR
Beşiktaş'ın en önemli yeteneklerinden Semih Kılıçsoy, son dönemde lig maçlarında ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Genç golcü, takımının son 3 lig maçında ilk 11'de kendine yer bulamadı. Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy, iç sahadaki Eyüpspor maçına da yedekler arasında başlamıştı.
Skorun 64. dakikada 1-1 olmasının ardından 66. dakikada Al Musrati'nin yerine dahil olan Semih Kılıçsoy, kısa sürede farkını göstermeyi başardı. Genç oyuncu, maçın son anlarında takımına kazandırdığı penaltı ile galibiyetin mimarları arasında yer aldı.
11'E DÖNÜYOR!
Kara Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Joao Mario transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Genç futbolcu, buna rağmen başarısını sürdürüyor. Semih, önceki akşam yedek kulübesinde başladığı Eyüpspor karşılaşmasına sonradan dahil olup yaptırdığı penaltıyla alkış topladı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Semih Kılıçsoy'a ilerleyen lig maçlarında ilk 11'de yer açmayı planladığı bildirildi.
JOAO MARIO ORTA SAHAYA
Eyüp maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario, kanatta görev almıştı. 66. dakikaya kadar kanatta oynayan Portekizli futbolcu bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 66'da Semih'in oyuna girmesinin ardından orta sahaya geçen Joao Mario, buradaki performansıyla beğeni topladı. Takımın orta sahadan üçüncü bölgeye geçişinde sorumluluk alan deneyimli futbolcu merkezde daha iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi.
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı!
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Eyüpspor karşısında galibiyete katkı sağladı. Son 3 maçta yedekten oyuna dahil olan Semih, 66. dakikada Al Musrati'nin yerine oyuna girerek farkını gösterdi ve kazandırdığı penaltı ile galibiyetin mimarlarından oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetinde önemli pay sahibi isimlerin başında Semih Kılıçsoy geliyordu.
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