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Uşakspor, Ergün Penbe'ye emanet

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesini son haftada kaybeden Uşakspor, teknik direktörlük koltuğuna Ergün Penbe'yi getirdi.

calendar 19 Mayıs 2025 12:28
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Uşakspor, Ergün Penbe'ye emanet
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynama fırsatını son hafta kaçıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdi.

Futbolculuk döneminde Galatasaray'la 2000 yılındaki UEFA Kupası dahil şampiyonluklar yaşayan, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da forma giyen Ergün Penbe, Kırmızı-siyahlıların yeni teknik patronu oldu.

Ergün Penbe futbolculuk döneminin ardından Hacettepe, Kartalspor, Erciyesspor, Giresunspor, İnegölspor, Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor ve son olarak bu sezon Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yapmıştı.

 


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