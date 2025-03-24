Umutları tükenen Nazillispor gençlerle sahaya çıkacak

Kümede kalma umutlarını iyice yitiren Nazillispor, gençlerle sahaya çıkma kararı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Umutları tükenen Nazillispor gençlerle sahaya çıkacak
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24 Mart 2025 15:43
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Serik Belediyespor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını iyice yitiren Nazillispor, gençlerle sahaya çıkma kararı aldı.

Mali olarak da zor günler geçiren siyah-beyazlılarda yönetim 4 deneyimli oyuncusuyla yollarını ayırdı. Alınan kararda takım kaptanlarından Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Zahit Fındık, Selçuk Hakalmaz'a izin verildi. Kalan 7 karşılaşmayı gençlerle oynayacak 13 puana sahip 17'nci sıradaki Nazillispor'un kurtuluş hattıyla arasında 8 puan fark bulunuyor.
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