Umutları tükenen Nazillispor gençlerle sahaya çıkacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Serik Belediyespor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını iyice yitiren Nazillispor, gençlerle sahaya çıkma kararı aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mali olarak da zor günler geçiren siyah-beyazlılarda yönetim 4 deneyimli oyuncusuyla yollarını ayırdı. Alınan kararda takım kaptanlarından Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Zahit Fındık, Selçuk Hakalmaz'a izin verildi. Kalan 7 karşılaşmayı gençlerle oynayacak 13 puana sahip 17'nci sıradaki Nazillispor'un kurtuluş hattıyla arasında 8 puan fark bulunuyor.
Mali olarak da zor günler geçiren siyah-beyazlılarda yönetim 4 deneyimli oyuncusuyla yollarını ayırdı. Alınan kararda takım kaptanlarından Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Zahit Fındık, Selçuk Hakalmaz'a izin verildi. Kalan 7 karşılaşmayı gençlerle oynayacak 13 puana sahip 17'nci sıradaki Nazillispor'un kurtuluş hattıyla arasında 8 puan fark bulunuyor.