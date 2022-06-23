Umut Bozok için transfer açıklaması

Süper Lig'de Kasımpaşa'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fransız ekibi Lorient'te olan Umut Bozok için flaş açıklama geldi.



Geride kalan sezon 20 gol atarak 'Gol Kralı' olan Umut Bozuk'un Türkiye temsilcisi Murat Ardıçlık, Süper Lig'in transferdeki gözde ismi için Sporx'e açıklamalarda bulundu.



" Umut Bozuk'un Trabzon'a imza attığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ardıçlık, transferle ilgili önemli ifadeler kullandı.



25 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili açıklama yapan Ardıçlık, "Umut Bozuk'un Fransa'daki menajeri Oliver Davo ve Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi de benim. Trabzonspor, Umut Bozuk'un transferi için yetkisi olmayan kişilerle görüştü ve bu transfer süreci çıkmaza girdi. Umut Bozuk'un transferi için Türkiye'den bazı önemli takımlar ile görüşüyoruz. Bugün yine bir görüşmemiz oldu ve Trabzonspor şu anda görüştüğümüz takımlar arasında hala yer alıyor" dedi.





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