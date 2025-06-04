Ümit Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı, taraftarlara ücretsiz olacak

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 5 Haziran Perşembe günü oynayacağı Karadağ maçı ücretsiz izlenebilecek

calendar 04 Haziran 2025 22:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı, taraftarlara ücretsiz olacak
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 5 Haziran Perşembe günü İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir." denildi.


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