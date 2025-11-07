07 Kasım
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Litvanya maçları kadrosu belli oldu.

07 Kasım 2025 18:07
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre millilerin 14 Kasım Cuma günü Ukrayna ile İstanbul'da, 18 Kasım Salı günü ise Druskininkai şehrinde Litvanya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.
 
Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
 
Ümit Milli Takım, Druskininkai kentindeki LSC Druskininkai Stadı'nda Litvanya ile mücadele edecek. Mücadelede başlama vuruşu TSİ 19.00'da yapılacak.
 
Ay-yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda 5 puanla ilk sırada yer alıyor.
 
Millilerin, Ukrayna ve Litvanya maçlarının aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
 
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)
 
Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
 
Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)
 
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
