Uludağ Premium Ultra Trail sona erdi

Bu sene 8'incisi gerçekleştirilen ve 20 ülkeden 2650 sporcunun katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail'de dereceye giren sporculara ödülleri verildi.





Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et!" sloganıyla düzenlenen Ultra Trail'de 20 ülkeden 2650 koşucu start aldı. Sporcular, 100K, 66K, 42K, 30K, 16K ve 6K'lık parkurlarda kıyasıya mücadele etti.





UPUT100K parkurunda erkeklerde birinciliği 12:12:31'lik dereceyle ABD'li Oliver Bieser kazandı. 100K'lık parkurda kadınlarda ise birinciliği 17:02:18'lik dereceyle Seda Kurtuldu elde etti.

En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail'de her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce sporcu unutulmaz bir yarış heyecanı yaşadı.





Marmara Bölgesi'nin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa'da, 2543 metre yükseklikteki Uludağ'da gerçekleştirilen yarışta koşucular, doğasıyla büyüleyen parkurlardan geçti.





Uludağ Premium Ultra Trail, Mint Organizasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşti. Adım Adım ise sosyal sorumluluk partneri olarak yer aldı.





6 ETAPTA KOŞULDU





Uludağ Oteller Bölgesi'nden UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K'lık parkurlarda başlayan yarışta sporcular; Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennettepe üzerinden start aldıkları oteller bölgesindeki finiş noktasına geldi.





20 ÜLKEDEN 2650 SPORCU KATILDI





Her sene birçok ülkeden sporcuyu ağırlayan Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da koşucuların gözdesi oldu. 20 ülkeden 2650 sporcu, Uludağ'ın muhteşem doğasında koşu deneyimini yaşadı. Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç'ten sporcular kıyasıya mücadele etti.





ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ





Uludağ Premium Ultra Trail'in 16K etabında, ülkemizdeki orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir hareket yaşandı. Sporcu Umut Kurum, orman yangınlarına müdahale kıyafetiyle 16K etabından start aldı. Parkurda Kurum'u gören koşucular, sporcuyu bu anlamlı hareketinden dolayı alkışladı.





Orman yangınlarına dikkat çekmek için 16K'lık parkurda özel kıyafet ile yer alan Umut Kurum, ''Organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası standartlarda bir etkinlik oldu. Herhangi bir olumsuz durum yaşamadık. Koşuda kıyafetli yer almamın en büyük sebebi, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına bir nebze de olsa dikkat çekmek, bu yangınlarda yer alan arkadaşlarımızın mücadelelerini, gösterdikleri enerjiyi burada yansıtabilmek istedim. Orman yangınlarıyla müdahale kıyafeti ile koşuyu tamamladım. Zor oldu, özellikle son 12 kilometreden sonra ama şu an etkinlik alanındaki güzelliklerle bu acıları unutacağım'' dedi.





DERECEYE GİRENLER





UPUT100K parkurunda erkeklerde birinciliği 12:12:31'lik dereceyle ABD'li Oliver Bieser kazandı. İkinciliği ise 12:41:14 ile Murat Kaya alırken, üçüncülüğü 12:42:38'lik dereceyle Mehmet Zahir Kül elde etti.





100K'lık parkurda kadınlarda ise birincilik 17:02:18'lik dereceyle Seda Kurtuldu'nun oldu.





İkinciliği ise 19:38:31'lik dereceyle Duygu Demir, üçüncülüğü de 20:24:47'lik dereceyle Alev Karadağ elde etti.





UPA66K'lık parkurda da erkeklerde birinciliği; 07:29:28'lik dereceyle Başar Necdet Ülker kazandı. İkinciliği 07:55:04'lük dereceyle Bilal Öztürk, üçüncülüğü de 07:56:51 ile Osman Vatansever elde etti.





66K'lık parkurda kadınlarda birinciliği 09:15:16'lık derecesiyle Ekaterina Osmakova, ikinciliği 10:41:31'lik derecesiyle Doğa Canık, üçüncülüğü de 11:35:33'lük derecesiyle Mesude Öden kazandı.





UPM42K parkurunda erkeklerde liderliği 05:00:47'lik derecesiyle Ayhan Çelik elde etti. 05:04:29'luk dereceyle Mikhael Venediktov ikinci, 05:11:08'lik dereceyle de Canpolat Akbay üçüncü oldu.





42K'lık parkurda da kadınlarda birinciliği 05:51:59'luk derecesiyle Tuğçe Karakaya elde ederken, ikincilik 06:29:28'lik dereceyle Nuray Bulut Göktepe'nin, üçüncülük ise 06:48:39'luk dereceyle Gülşen Çerçi'nin oldu.





UPE30K'lık parkurda ise erkeklerde birinci; 03:11:48'lik süreyle Halil İbrahim Güneş oldu. İkinciliği 03:13:12 derece elde eden Emre Kartal, üçüncülüğü de 03:17:03 dereceyle Malik Kaan Çadırcıoğlu aldı.





30K'lık parkurda kadınlarda 03:41:48'lik dereceyle Fatma Taş birinci, 03:45:14'lük dereceyle Ayşegül Akdoğan ikinci, 04:04:29'luk dereceyle de Svetlana Kaya üçüncü oldu.





UP16K parkurunda erkeklerde liderliği 01:23:29'luk dereceyle Mustafa Kaya kazandı.





İkinciliği ise 01:26:13'lük dereceyle Vehbi Kurşun, üçüncülüğü de 01:26:25'lik dereceyle Gökhan Gündoğdu elde etti.





16K'lık parkurda kadınlarda birinci; 01:41:42'lik süreyle Ayşenur Demirci oldu. İkinciliği 01:44:44'lük dereceyle Özlem Işık, üçüncülüğü ise 01:47:01'lik dereceyle Sıla Dursun elde etti.





UP6K'lık parkurda erkeklerde 00:27:03'lük derece ile Muhammed Bilal Osman birinci oldu. İkinciliği 00:27:54'lük derecesiyle Gökhan Gündoğan Şen alırken, üçüncülüğü de 00:28:22'lik derecesiyle Liyattin Korkut elde etti.





6K parkurunda kadınlarda birinci 00:34:42'lik derecesiyle Maria Kolpakova, ikinci 00:37:42'lik derecesiyle Dilara Sultan Kaya, üçüncü ise 00:38:10'luk derecesiyle Derya Demiral Yılmaz oldu.





ÖDÜLLER VERİLDİ





Uludağ Premium Ultra Trail'in ardından dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Kategorilerinde ödül almaya hak kazanan sporculara ödüllerini; Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, Asics Pazarlama Direktörü Aziz Yiğit Gökalp, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, Swissotel Uludağ Bursa Genel Müdürü Reha Efe, Almira Hotel Kurumsal İletişim Müdürü Gözde Koz, Uludağ Jandarma Karakol Komutanı J.Asb.Kd. Bçvş. Oktay Deveci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Organizasyon Koordinatörü Yasemin Pulat ve ANDA Arama Kurtarma Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Kılıç takdim etti.





Öte yandan Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, desteklerinden dolayı sponsorlara plaket verdi.





ONUR ÇAM UNUTULMADI





İzmir'de bisikletiyle kamyona arkadan çarparak hayatını kaybeden spor fotoğrafçısı Onur Çam da unutulmadı. 6K'lık parkur, 2023 yılında 53 yaşındayken yaşamını yitiren Onur Çam'ın adına koşuldu.





KONSER RÜZGARI ESTİ





Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), bir yarış olma özelliğinin yanı sıra katılımcılara benzersiz anlar da yaşattı. Etkinlik kapsamında Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alarak, yarış severlere keyifli anlar yaşattı.





BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ: ULUDAĞIMIZIN KAPILARI BÜTÜN SPORCULARA HER DAİM AÇIK





Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, ''Öncelikle bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılan sporcularımıza çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Uludağ Alan Başkanlığı olarak ''4 Mevsim Uludağ'' mottomuzu her geçen gün hissettirmeye devam ediyoruz. Bizler Uludağ'ı yalnız kış turizmi ile bağlantılı değil, turizmin, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için gayret içerisindeyiz. Bu güzel organizasyonda destek veren tüm paydaşlarımıza, başta Uludağ içecek ailesi olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu organizasyonda olduğu gibi Uludağımızın kapılarının bütün sporculara her daim açık olduğunu belirtmek isterim. En kısa zamanda görüşmek üzere'' dedi.





ÖMER KIZIL: BU ORGANİZASYONU SENEYE ULUSLARARASI DÜZEYDE DÜZENLEMEK İSTİYORUZ





Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ise, ''Ben her sene aynı şeyi söylüyorum; Uludağ harika. 8'incisi düzenlendi ve her sene büyüyerek beraberiz. Sizlere, bütün sponsorlara ve bütün destekçilere teşekkür ederim. Harika bir organizasyon. Ayrıca sözü aldım, seneye bu organizasyonu yüzde 99 uluslararası düzeyde düzenleyeceğiz. Ben her şeyin arkasındayım. İnşallah seneye yine görüşmek üzere'' şeklinde konuştu.





HANDE CUMBUL: BU ORGANİZASYONUN UZUN YILLAR DEVAM ETMESİNİ ARZU EDİYORUZ





Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, ''Sporseverler ve dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sene 8'incisini düzenlediğimiz bu organizasyonun uzun yıllar devam etmesini çok arzu ediyoruz. İnşallah da uluslararası şekilde devam edecek ve dünyada ses getireceğiz. Biz buna inanıyoruz. Sizin destekleriniz de çok önemli. Biz de ev sahibi olarak bu mekanları sizler için kurduk, tesislerimize de her zaman bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.





AZİZ YİĞİT GÖKALP: ÖZELLİKLE YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEY, İNSANLARI HAREKET ETTİRMEK





Asics Pazarlama Direktörü Aziz Yiğit Gökalp ise, ''Markamızın felsefesine aslında çok uzak değiliz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bizim markamız da, 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' diyor. Özellikle yapmaya çalıştığımız şey, insanları hareket ettirmek'' ifadelerini kullandı.





MEHMET TUĞTAN: HER ZAMAN BURADA TÜM DESTEĞİMİZLE YER ALACAĞIZ





Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, ''Biz çok mutlu ve gururluyuz. 100'üncü yılımızdayız. Bir asırlık çınar olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 100'üncü yılımızda da 100 km insanüstü bir mücadele gerçekten. Bunun sponsoru olmak da bizim için çok kıymetliydi. Uludağ Premium Ultra Trail'i çok seviyoruz. Her zaman da burada tüm desteğimizle yer alacağız'' dedi.



