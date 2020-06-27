Uğurcan Çakır: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Uğurcan Çakır: 'Şampiyon olmak istiyoruz'
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27 Haziran 2020 23:43
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-1 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağının altını çizen Uğurcan, "Oyuna istediğimiz gibi başladık, skoru da bulduk ancak daha sonra istediğimiz gibi olmadı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik çok daha farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdik. Herkes çok üzgün ancak kafamızı dik tutacağız. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz, terimizin son damlasına kadar bu mücadeleyi saha
içerisinde vermeye devam edeceğiz" dedi.



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