Uğurcan Çakır'ın ligde rekor hedefi!

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, sezonu rekorla tamamlamak istiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kalan 6 maçın beşinde gol yemezse, Fernando Muslera'nın bir sezonda en çok "clean sheet" (gol yememe) rekorunu kıracak.
Muslera, geçen sezon 17 maçta gol yememişti. Uğurcan şu anda 13 karşılaşmada kalesini gole kapatırken kalan haftalarda rekora ulaşmak için performans gösterecek.
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kalan 6 maçın beşinde gol yemezse, Fernando Muslera'nın bir sezonda en çok "clean sheet" (gol yememe) rekorunu kıracak.
Muslera, geçen sezon 17 maçta gol yememişti. Uğurcan şu anda 13 karşılaşmada kalesini gole kapatırken kalan haftalarda rekora ulaşmak için performans gösterecek.