Uğurcan Çakır'ın ligde rekor hedefi!

Trabzonspor file bekçisi Uğurcan Çakır, sezonun kalanında rekor için performans gösterecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'ın ligde rekor hedefi!
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21 Nisan 2025 10:35
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, sezonu rekorla tamamlamak istiyor.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kalan 6 maçın beşinde gol yemezse, Fernando Muslera'nın bir sezonda en çok "clean sheet" (gol yememe) rekorunu kıracak.

Muslera, geçen sezon 17 maçta gol yememişti. Uğurcan şu anda 13 karşılaşmada kalesini gole kapatırken kalan haftalarda rekora ulaşmak için performans gösterecek.

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