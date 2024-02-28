Uğurcan Çakır: 'Hedefimiz kupa ve üçüncülük'

Takım savunmasına dikkat çeken Uğurcan, "Takım halinde savunma yapıp, takım halinde hücum yaptığınızda çok fazla gol yemiyorsunuz. Birlikte oynayarak daha iyi tanıyorsunuz birbirinizi. 4-5 maçtır gol yemiyoruz, bu bizim için önemli. Çalışıyoruz, hak ettiklerimizin karşılığını da sahada alıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Trabzonspor 'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i 1-0 yenerek tur atlamalarının ardından konuştu.Hedeflerinin kupa ve ligde üçüncülük olduğunu söyleyen Uğurcan,dedi.