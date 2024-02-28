Uğurcan Çakır: "Hedefimiz kupa ve üçüncülük"

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i 1-0 yenerek tur atlamalarının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Hedefimiz kupa ve üçüncülük'
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28 Şubat 2024 20:11
Son güncelleme 28 Şubat 2024 20:27
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i 1-0 yenerek tur atlamalarının ardından konuştu.

Hedeflerinin kupa ve ligde üçüncülük olduğunu söyleyen Uğurcan, "Kupa bizim için çok önemli özellikle bu sezon. Ligde ilk iki takım arayı açtı, orada da üçüncülük hedefimiz var. Kupa ilk hedeflerimizden biri. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdik. Çok iyi mücadele ederek, çalıştıklarımızı sahaya yansıtarak istediğimiz oyunu oynadık. Pozisyonlarımız var. Başakşehir iyi bir takım, iyi bir hocaları var, zor maçtı ama dediğim gibi çalıştıklarımızı uyguladık. Herkesi kutluyorum" dedi.

Takım savunmasına dikkat çeken Uğurcan, "Takım halinde savunma yapıp, takım halinde hücum yaptığınızda çok fazla gol yemiyorsunuz. Birlikte oynayarak daha iyi tanıyorsunuz birbirinizi. 4-5 maçtır gol yemiyoruz, bu bizim için önemli. Çalışıyoruz, hak ettiklerimizin karşılığını da sahada alıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
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