Uğur Dündar'dan önce istifa sonra devam kararı

Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktığını açıkladı. Uğur Dündar, daha sonra ise üyelere devam edip etmemesi yönünde çağrıda bulundu ve oy çokluğunun ardından göreve devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Dündar'dan önce istifa sonra devam kararı
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17 Haziran 2023 16:28
Son güncelleme 17 Haziran 2023 17:11
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Uğur Dündar, Mali Genel Kurul'da daha sonra ise üyelere kendisi için sorduğu devam edip etmemesine yönelik sorunun ardından göreve devam edeceğini söyledi.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da 'Cumhuriyetin Fener'i' olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"OY ÇOKLUĞU İLE DEVAM"

Uğur Dündar, Mali Genel Kurul'da daha sonra üyelere devam edip etmemesi yönünde bir çağrıda bulundu. Dündar, "Bana siyaset yapma diyenler, 'İktidara yağcılık yap' diyor.' Ben ölene kadar doğru söyleyeceğim. Yeri gelir iktidarı, yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Devam etmemi isteyenler el kaldırsın." sözlerini kullandı. Üyelerin görevine devam etmesine yönelik el kaldırmasının ardından bir kez daha konuşan Uğur Dündar, "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır." dedi.

Uğur Dündar, Nisan 2022'de yapılan seçimlerde sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanlığına seçilmişti. 

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