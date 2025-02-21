UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos, Tete ile tur atladı!

UEFA Konferans Ligi'nde Play-off turu rövanş maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile İzlanda ekibi Vikingur karşı karşıya geldi.



1-1 biten ilk maçın rövanşında Panathinaikos, evinde Vikingur'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



TETE SKORU YAPTI



Panathinaikos'un golleri, 70. dakikada Filip Mladenovic ve 90+4. dakikada Tete'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, toplamda 3-2'lik skorla Konferans Ligi'nde son 16'ya yükseldi. Son 16 turunda Panathinaikos, Fiorentina veya Rapid Wien ile eşleşecek.



GÜNÜN SONUÇLARI VE ÜST TURA YÜKSELEN TAKIMLAR



UEFA Konferans Ligi'nde oynanan diğer maçlarda sonuçlar şu şekilde:



Heidenheim 1-3 Kopenhag (Kopenhag, toplamda 4-3'lük skorla son 16'ya yükseldi.)



Olimpija Ljubljana 0-0 Borac Banja Luka (Borac Banja Luka, toplamda 1-0'lık skorla son 16'ya yükseldi.)



Pafos 2-1 Omonia (Pafos, toplamda 3-2'lik skorla son 16'ya yükseldi.)



Real Betis 0-1 KAA Gent (Real Betis, toplamda 3-1'lik skorla son 16'ya yükseldi.)



APOEL 0-2 NK Celje (NK Celje, toplamda 4-2'lik skorla son 16'ya yükseldi.)



Jagiellonia Bialystok 3-1 FK TSC Backa Topola (Jagiellonia Bialystok, toplamda 6-2'lik skorla son 16'ya yükseldi.)



Shamrock Rovers 0-1 Molde (İki maçta toplamda 1-1'lik skor oluştu ve maç, uzatmalarda eşitlik bozulmaması sonucu penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda bir üst tura yükselen ekip 5-4'lük penaltı atışlarıyla Molde oldu.)



