UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu, 6 karşılaşmayla sona erdi.



Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Slovacko ile rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı.



Rövanş müsabakalarının ardından HJK Helsinki, Zürih, Fenerbahçe, Malmö, Olympiakos ve AEK Larnaca play-off turuna yükseldi.



Alınan sonuçlar şöyle:



HJK Helsinki (Finlandiya) - Maribor (Slovenya): 1-0 (2-0)



Zürih (İsviçre) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-0 (2-0)



Slovacko (Çekya) - Fenerbahçe: 1-1 (0-3)



F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Malmö (İsveç): 2-2 (0-3)



Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2 (Penaltılarda 3-4) (1-1)



Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2 (1-2)



3. ön eleme turunun ardından belli olan, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak play-off'ta eşleşmeler şöyle:



Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)



KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)



Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)



Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)



HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)



Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)



Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)



Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)



Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)



Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)





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