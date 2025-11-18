U19 Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi!

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup ederek lider olarak Elit Tur'a yükseldi.Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milli takım, 7. dakikada Emir Tuğra Turhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.Maçın 12. dakikasında Anestis Mythou, Yunanistan adına penaltıdan beraberlik golünü attı.İlk yarısı 1-1 biten müsabakanın 51. dakikasında Emir Tuğra Turhan, bu kez penaltıdan fileleri havalandırdı ve ay-yıldızlı ekibi yeniden öne geçirdi: 2-1Maçı 2-1 kazanan milli takımda Arda Öztürk, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki üç maçını da kazanarak lider olarak Elit Tur'a yükseldi.Grubun diğer maçında Belarus, Lihtenştayn'ı 5-0 yendi.Turnuvada 13 grupta ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi üçüncü ekip, 2026 bahar aylarında Elit Tur'da mücadele edecek.Elit Tur gruplarını lider tamamlayan 7 takım ve ev sahibi Galler, 2026 yazında finallerde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.Ev sahibi Galler'in finallere doğrudan katılım hakkı bulunuyor.