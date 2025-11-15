15 Kasım
U19 Milli Takımımız, Belarus'u 2 golle geçti!

Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri grup maçında Türkiye, Belarus'u 2-0 mağlup etti.

calendar 15 Kasım 2025 17:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri grup maçında Türkiye, Belarus'u konuk etti.

Millilerimiz mücadeleyi 2-0 kazandı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Özdemir kaydetti.

Belarus'ta Pavel Apetyonok, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte millilerimiz, gruptaki puanını 2 maç sonunda 6'ya çıkardı. Belarus ise 0 puanda kaldı.

Türkiye, sıradaki maçında Yunanistan deplasmanına gidecek. Belarus da Lihtenştayn'a konuk olacak.

