U19 Erkekler Dünya Kupası'na Türk hakem!

Türk basketbol hakemi Yener Yılmaz, 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda görev alacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yener Yılmaz, FIBA tarafından 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda görevlendirildi.



Organizasyonda Türkiye ile birlikte Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Macaristan, Japonya, Güney Kore, Lübnan, Madagaskar, Sırbistan, Slovenya, İspanya ve ABD mücadele edecek.



Hakemliğe 1999 yılında başlayan 42 yaşındaki Yılmaz, 2003'te A klasmanına yükselirken, 2013'te FIBA kokartı aldı.





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