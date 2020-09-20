Tuttur.com ile maç önü: Chelsea - Liverpool

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın dev maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geliyor.

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Tuttur.com ile maç önü: Chelsea - Liverpool
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20 Eylül 2020 04:37
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Liverpool dev kapışmada karşı karşıya geliyor. Böylesine büyük karşılaşmada iki taraf da kazanmak için sahada olacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Liverpool ile oynadığı son üç Premier Lig maçını kaybeden Chelsea, bugüne kadar rakibi karşısında sadece bir kez üst üste dört yenilgi aldı (Kasım 2010-Mayıs 2012 arasında).

- 2019/20 Premier Lig sezonunda oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Chelsea, Aralık 2017'den buy ana yedi maçlık seri yakalayamıyor.

- Geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra oynadığı sekiz Premier Lig maçında 15 gol yiyen Liverpool (5G 1B 2M), aynı sayıda golü daha önceki 23 karşılaşmada kalesinde görmüştü.

- Chelsea forması giyen Olivier Giroud'nun Premier Lig kariyerinde Liverpool'dan (7) daha fazla gol attığı sadece iki takım var (8; Aston Villa ve Newcastle United).

- Liverpool forveti Mohamed Salah, 2010/21 Premier Lig sezonunun açılış haftasında en fazla şutta pay sahibi olan oyuncuydu (13; 9 şut & 4 şut pası).

EKSİKLER, CEZALILAR

Chelsea: Chilwell, Pulisic, Silva, Ziyech

Liverpool: Chamberlain

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Kepa, James, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Barkley, Havertz, Mount, Werner

Liverpool: Allison, Trent, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino



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