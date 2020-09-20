Tuttur.com ile maç önü: Chelsea - Liverpool

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Liverpool dev kapışmada karşı karşıya geliyor. Böylesine büyük karşılaşmada iki taraf da kazanmak için sahada olacak.- Liverpool ile oynadığı son üç Premier Lig maçını kaybeden Chelsea, bugüne kadar rakibi karşısında sadece bir kez üst üste dört yenilgi aldı (Kasım 2010-Mayıs 2012 arasında).- 2019/20 Premier Lig sezonunda oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Chelsea, Aralık 2017'den buy ana yedi maçlık seri yakalayamıyor.- Geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra oynadığı sekiz Premier Lig maçında 15 gol yiyen Liverpool (5G 1B 2M), aynı sayıda golü daha önceki 23 karşılaşmada kalesinde görmüştü.- Chelsea forması giyen Olivier Giroud'nun Premier Lig kariyerinde Liverpool'dan (7) daha fazla gol attığı sadece iki takım var (8; Aston Villa ve Newcastle United).- Liverpool forveti Mohamed Salah, 2010/21 Premier Lig sezonunun açılış haftasında en fazla şutta pay sahibi olan oyuncuydu (13; 9 şut & 4 şut pası).Chilwell, Pulisic, Silva, ZiyechChamberlainKepa, James, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Barkley, Havertz, Mount, WernerAllison, Trent, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino