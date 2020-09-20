Tuttur.com ile maç önü: Chelsea - Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Liverpool dev kapışmada karşı karşıya geliyor. Böylesine büyük karşılaşmada iki taraf da kazanmak için sahada olacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Liverpool ile oynadığı son üç Premier Lig maçını kaybeden Chelsea, bugüne kadar rakibi karşısında sadece bir kez üst üste dört yenilgi aldı (Kasım 2010-Mayıs 2012 arasında).
- 2019/20 Premier Lig sezonunda oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Chelsea, Aralık 2017'den buy ana yedi maçlık seri yakalayamıyor.
- Geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra oynadığı sekiz Premier Lig maçında 15 gol yiyen Liverpool (5G 1B 2M), aynı sayıda golü daha önceki 23 karşılaşmada kalesinde görmüştü.
- Chelsea forması giyen Olivier Giroud'nun Premier Lig kariyerinde Liverpool'dan (7) daha fazla gol attığı sadece iki takım var (8; Aston Villa ve Newcastle United).
- Liverpool forveti Mohamed Salah, 2010/21 Premier Lig sezonunun açılış haftasında en fazla şutta pay sahibi olan oyuncuydu (13; 9 şut & 4 şut pası).
EKSİKLER, CEZALILAR
Chelsea: Chilwell, Pulisic, Silva, Ziyech
Liverpool: Chamberlain
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Kepa, James, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Barkley, Havertz, Mount, Werner
Liverpool: Allison, Trent, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
Tuttur.com'da Chelsea - Liverpool maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Liverpool ile oynadığı son üç Premier Lig maçını kaybeden Chelsea, bugüne kadar rakibi karşısında sadece bir kez üst üste dört yenilgi aldı (Kasım 2010-Mayıs 2012 arasında).
- 2019/20 Premier Lig sezonunda oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Chelsea, Aralık 2017'den buy ana yedi maçlık seri yakalayamıyor.
- Geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra oynadığı sekiz Premier Lig maçında 15 gol yiyen Liverpool (5G 1B 2M), aynı sayıda golü daha önceki 23 karşılaşmada kalesinde görmüştü.
- Chelsea forması giyen Olivier Giroud'nun Premier Lig kariyerinde Liverpool'dan (7) daha fazla gol attığı sadece iki takım var (8; Aston Villa ve Newcastle United).
- Liverpool forveti Mohamed Salah, 2010/21 Premier Lig sezonunun açılış haftasında en fazla şutta pay sahibi olan oyuncuydu (13; 9 şut & 4 şut pası).
EKSİKLER, CEZALILAR
Chelsea: Chilwell, Pulisic, Silva, Ziyech
Liverpool: Chamberlain
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Kepa, James, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Barkley, Havertz, Mount, Werner
Liverpool: Allison, Trent, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino