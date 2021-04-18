Trabzonspor'da Kamil Ahmet gönderilecekler listesinde

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi'ye kötü haber geldi…



Sağ kanada takviye isteyen Abdullah Avcı birkaç yabancı oyuncunun ismini verdi.



Bu oyunculardan birisinin transfer edilmesi durumunda yola Serkan Asan ve bu isimle devam edecek.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



