Trabzonspor'da Kamil Ahmet gönderilecekler listesinde

Trabzonspor'da sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri de Kaml Ahmet...

Abone Ol
Trabzonspor'da Kamil Ahmet gönderilecekler listesinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2021 14:31
Kamil Ahmet
Kamil Ahmet
Trabzonspor
Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi'ye kötü haber geldi…

Sağ kanada takviye isteyen Abdullah Avcı birkaç yabancı oyuncunun ismini verdi.

Bu oyunculardan birisinin transfer edilmesi durumunda yola Serkan Asan ve bu isimle devam edecek.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.