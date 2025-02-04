Ara transferin son haftasında Trabzonspor orta saha takviyesine öncelik verdi... Adem Zorgane, listede öne çıkan isim. Fakat Avrupa'da transferin bitmesi nedeniyle farklı yıldızlar gündeme gelebilir.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kayserispor beraberliğinin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Orta sahaya oyuncu bakıyoruz. Stoper de alacağız. Genç veya tecrübeli..." demişti. Fakat hem sürenin daralması hem de yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle, orta saha transferine daha net öncelik verildi.
Listede öne çıkan isim; Adem Zorgane. Charleroi forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli yıldız, Belçika Ligi'nde çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Takım kaptanlığı yapan Zorgane'nin 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Charleroi'nin talep ettiği bonservis bedeli ise 5-6 milyon Euro seviyelerinde. Zorgane'nin yanı sıra son haftada fırsat transferi olarak sürpriz oyuncular da gündeme gelebilir. Çünkü Avrupa'da transfer dönemi sona erdi. Bizde ise 11 Şubat'a kadar süre var.
SLOTSAGER KAÇTI!
Öte yandan Fırtına'nın yakından takip ettiği genç stoperlerden Slotsager'i, Verona kaptı. İtalyan basınına göre Verona, Odense'ye bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Çizme temsilcisi, Avrupa'daki transfer döneminin son saatlerinde bu işi bitirdi.
Kayserispor beraberliğinin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Orta sahaya oyuncu bakıyoruz. Stoper de alacağız. Genç veya tecrübeli..." demişti. Fakat hem sürenin daralması hem de yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle, orta saha transferine daha net öncelik verildi.
Listede öne çıkan isim; Adem Zorgane. Charleroi forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli yıldız, Belçika Ligi'nde çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Takım kaptanlığı yapan Zorgane'nin 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Charleroi'nin talep ettiği bonservis bedeli ise 5-6 milyon Euro seviyelerinde. Zorgane'nin yanı sıra son haftada fırsat transferi olarak sürpriz oyuncular da gündeme gelebilir. Çünkü Avrupa'da transfer dönemi sona erdi. Bizde ise 11 Şubat'a kadar süre var.
SLOTSAGER KAÇTI!
Öte yandan Fırtına'nın yakından takip ettiği genç stoperlerden Slotsager'i, Verona kaptı. İtalyan basınına göre Verona, Odense'ye bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Çizme temsilcisi, Avrupa'daki transfer döneminin son saatlerinde bu işi bitirdi.