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21:00
14 Mayıs
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Trabzonspor'un büyük silahı: Zubkov

Oleksandr Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta Trabzonspor'un 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu oldu.

calendar 14 Mayıs 2025 10:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un büyük silahı: Zubkov
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Trabzonspor'un ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Kulübünden 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği Zubkov ise son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyor.

Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu oldu.

Ukraynalı oyuncu, Süper Lig'de 12 maçta 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 gol kaydetmeyi başardı.

Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı.

28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Bordomavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu. 

 
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