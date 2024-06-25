Trabzonspor, John Lundstram'ı resmen açıkladı

Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor, John Lundstram'ı resmen açıkladı
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25 Haziran 2024 18:23
Son güncelleme 25 Haziran 2024 18:34
Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya her sezon için 1.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

"SABIRSIZLANIYORUM"

Son olarak Rangers'ta forma giyen 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, önceki akşam Trabzon'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri sarf etmişti;

"İnanılmaz derece mutluyum, böylesine sıcak bir karşılama beni son derece mutlu etti. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Transfer çok kolay geçti. Borna sayesinde ilk telefon geldi, hocanın ve kulübün beni beğendiğini söyledi. Konuştuk 'haydi oraya gidelim' dedim. Rıdvan Yılmaz arkadaşım onla da konuştum. Şehir ve taraftarlar hakkında daha önce bilgiye sahiptim" 



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