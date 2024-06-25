Trabzonspor, John Lundstram'ı resmen açıkladı

er sezon için 1.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.



İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;



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Trabzonspor , John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya hSon olarak Rangers'ta forma giyen 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, önceki akşam Trabzon'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri sarf etmişti;