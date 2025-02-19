Trabzonspor'dan Enis Destan için 'zorunlu' pazarlık

Trabzonspor, Rusya Premier Lig ekiplerinden Fakel'in Enis Destan için yaptığı teklif için pazarlık masasına oturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Enis Destan için 'zorunlu' pazarlık
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19 Şubat 2025 11:47
Rusya Premier Lig ekiplerinden Fakel, Enis Destan transferi için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

22 yaşındaki forvet için 200 bin euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro satın alma opsiyonu öneren Rus ekibi, bordo-mavililerden yanıt bekliyor.

Trabzonspor yönetiminin teklifi değerlendirdikten sonra "Opsiyonu zorunlu yapın, satalım" şeklinde dönüş yaptığı öğrenildi. Fakel'in bu şartı kabul edip etmeyeceği merak konusu.

Enis Destan'ın Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Rusya'da transfer dönemi 20 Şubat'ta sona erecek. Bu nedenle görüşmelerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

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