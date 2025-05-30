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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan yakın takip!

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Monaco, PSV ve Burnley'nin transfer radarına girdi.

calendar 30 Mayıs 2025 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan yakın takip!
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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Son olarak Fransız ekibi Monaco, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ve İngiliz kulübü Burnley, milli kaleci ile ilgileniyor. 



PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 43 resmi maçta kaleyi korudu. Milli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 52 gol görürken, 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.


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