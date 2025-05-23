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Trabzonspor, Brahim Traore için istekli

Trabzonspor, yeni sezon ile birlikte geçerli olan yabancı kontenjanında bulunan artı iki genç oyuncu kotası için çalışmalara başladı. Trabzonspor, SM Caen forması giyen 21 yaşındaki Brahim Traore'yi gündemine aldı.

calendar 23 Mayıs 2025 09:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, Brahim Traore için istekli
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Trabzonspor'da transfer planlaması çok hızlı bir şekilde başladı. Gelecek sezon öncesi kadroda bazı önemli değişiklikler yapmayı planlayan Teknik Direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda adımlar atılıyor.

Aynı zamanda scout ekibinin onayıyla da belirlenen isimler üzerinden görüşmeler hız kazandı. Fransız basınında yer alan bir habere göre; bordo- mavililer sürpriz bir isimle transfer görüşmelerine başladı ve aşama da kaydetti.

DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Fransa Ligue 2'de Caen takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Brahim Traore ile ilgilenen bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon da ismi gündeme gelen oyuncu ile ilgili fiyat araştırması yapıyor. Burkina Faso asıllı Fransız stoper Traore, TFF'nin yeni yabancı kontenjanında artı 2 olarak koyduğu genç oyuncu kotasında yaş sınırına da uyan bir isim olarak dikkat çekiyor. Traore'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gözüküyor.

ÇOK YÖNLÜ STOPER

Brahim Traore, çok yönlü oyun yapısıyla göze çarpıyor. Burkina Faso asıllı Fransız futbolcu hem sağ stoper hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor. Fransa U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Traore bu sezon Caen'de 26 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.


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