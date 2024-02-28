Trabzonspor - Başakşehir: 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Başakşehir: 11'ler
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28 Şubat 2024 16:09
Son güncelleme 28 Şubat 2024 16:28
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek, VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak. 

Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.

Turu geçen taraf yarı finalde Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.



Başakşehir: Deniz, Kemen, Opoku, Yasin Yağız, Lima, Josef, Abeid, Emirhan, Serdar, Figueiredo, Keny

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.

Başakşehir'de ise Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba, Mahmut Tekdemir, Dimitrios Pelkas, Leo Duarte, Onur Ergün ve Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.

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