Towns, Wolves'a sadık!: "Zor yoldan gitmeyi severim"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, Wolves'a sadık kalması hakkında konuştu.



The Athletic ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Towns, Minnesota'da kalmak istemesinin nedenini açıkladı:



"Zor yoldan gitmeyi severim. Daha ödüllendirici rotaya gitmek hoşuma gider. Mesela Dominik Cumhuriyeti milli takımında kazanılmayı bekleyen birçok başarı var ve ben muhtemelen bu durumu değiştirecek kişi olabilirim. Her zaman belli bir mücadele içinde çaba göstermek isterim."



25 yaşındaki oyuncu, kendisi ve ailesi için yürek burkan bir seneyi geride bırakmıştı. Annesi, Towns'ın pandemi yüzünden kaybettiği birkaç aile üyesinden biriydi.



Mental olarak sarsıntılı bir dönemden geçmiş olsa da, Towns artık takımına yeniden liderlik etmeye hazır olduğunu söyledi:



"Zihinsel olarak bulunduğum noktadan memnunum. Geçen yıl zordu. Yapabileceklerimi yapmak benim için neredeyse imkansız geliyordu. Bazı şeyleri yaşarken, kendinizde sahip olduğunuzu bilmediğiniz bir güç buluyorsunuz..."



