Tottenham'dan Mbeumo ve Semenyo hamlesi!

Tottenham, Brentford'tan Bryan Mbeumo ve Bournemouth'tan Antoine Semenyo için harekete geçti.

calendar 13 Haziran 2025 15:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Mbeumo ve Semenyo hamlesi!
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Tottenham, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken, Premier Lig'den iki yıldız ismi radarına aldı.

Sky Sports muhabirleri Michael Bridge ve Lyall Thomas'ın haberine göre; Londra ekibi, Brentford'dan Bryan Mbeumo ve Bournemouth'tan Antoine Semenyo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Mbeumo'nun, Brentford'dan Tottenham'a teknik direktör olarak geçen Thomas Frank nedeniyle Kuzey Londra ekibine sıcak baktığı belirtiliyor.

MANCHESTER UNITED DA DEVREDE

Öte yandan Manchester United'ın Bryan Mbeumo için daha önce bir teklif yaptığı ancak bu teklifin Brentford tarafından reddedildiği kaydedildi. Kırmızı Şeytanlar'ın Kamerunlu oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında olduğu, ayrıca Semenyo ile de ilgilendikleri bildirildi.

MBEUMO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Brentford formasıyla 42 maçta görev alan Mbeumo, 20 gol 8 asistlik performans sergiledi.

SEMENYO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Bournemouth formasıyla 42 maçta süre alan Semenyo, 13 gol 6 asistlik katkı sağladı.


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