Tottenham'da Radu Dragusin'den kötü haber

Tottenham'ın defans oyuncusu Radu Dragusin'in sağ diz ön çapraz bağlarındaki sorun nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu ortaya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Tottenham'da Radu Dragusin'den kötü haber
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04 Şubat 2025 15:15
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın defans oyuncusu Radu Dragusin'in sağ diz ön çapraz bağlarındaki sorun nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabileceği bildirildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Radu Dragusin'in sağ dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağını doğrulayabiliriz." denildi.

23 yaşındaki Rumen stoper, geçen hafta Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmıştı.

İngiliz basınına göre Dragusin'in en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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