Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de 54 ile yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike'ta dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk profesyonel numarası olan "7" numarayla MotoGP'de yarışması için başvuru yaptıklarını söyledi.



Superbike'ta 2021 ve 2024'ün ardından 2025'te de dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2013 yılında mücadele ettiği Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nda 54 numara ile yarışmaya başlarken öncesinde 54 numaralı motosikletlerle Sofuoğlu ailesi yarışıyordu. Toprak, 54 numaradan önce ise doğduğu şehir Antalya'nın plakası olan 7 numaralı motosikletle piste çıkmıştı.



Kariyerinde ilk kez motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de yer alacak Toprak, hazırlıklarına gelecek ay başlayacak.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da Red Bull sporcusu Toprak ile çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Son olarak 2025 Dünya Süperbike şampiyonluğunu "1" numaralı BMW motosikletiyle kazanan Toprak'ın yeni sezonda MotoGP'de yarışacağı motosikletin numarası merak edilirken konuyla ilgili Kenan Sofuoğlu, şu açıklamayı yaptı:



"Toprak ilk yarışlara başladığında 54 değil de başka bir numara ile yarışıyordu (7 numara). Şu anda o numarayla yarışabilmesi için çalışıyoruz. Organizasyona talepte bulunduk, onayını bekliyoruz. 54'ten önce yarıştığı numara 7'ydi. İnşallah ona dönmeyi düşünüyoruz."



"Bizim başladığımız yıllarda Türkiye'de motosiklet sporu yoktu"



Dünya Superbike Şampiyonası'nda 3 kez şampiyonluğa ulaşmanın hayal ötesinde olduğunu belirten Sofuoğlu, şöyle konuştu:



"İlk başladığımız güne göre hepsi biraz hayalin ötesinde ilerledi. Motosiklet sporunun olmadığı bir ülkeden çıkmak... Bizim başladığımız yıllarda Türkiye'de motosiklet sporu yoktu. Sofuoğlu kardeşler, Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği amatör yarışlara giriyordu. Buradan dünya şampiyonalarına çıkmak, oradan dünya şampiyonlukları almak, sonra da sporcular yetiştirip onlarla da dünyanın en büyük şampiyonluklarını kazanmak, esasında bizim hayallerimizin ötesinde bir şeydi."



"Toprak Razgatlıoğlu'nun yaptıkları bambaşka şeyler." diyen Sofuoğlu, "O yüzden Toprak ile çok gururluyuz. Başarılarına her sene yenilerini ekliyor. Rekorlarına her yarış daha iyisini ekliyor ve böyle de devam ediyor. MotoGP'de, dünyanın en büyük motosiklet yarışlarında yarışacak. Allah'ın izniyle de başarılı olacak çünkü şu ana kadar girmiş olduğu bütün sınavları en üst seviyede tamamladı. Daha önce hiç kimsenin yapamadıklarını yaptı." ifadelerini kullandı.



"Bana geldiğinde 14 yaşındaydı"



Toprak ile kurdukları ağabey-kardeş ilişkisinin çok güzel bir şekilde devam ettiğini aktaran Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti:



"Toprak bana geldiğinde 14 yaşındaydı, daha öncesi de var. Ondan önce de 3-4 sene uzaktan desteklemiştim, yarışacağı yerleri belirleyip babasıyla beraber oralara göndermiştim. 14 yaşından sonra tamamen yanıma aldım 'Artık bütün yarışlara benimle gidip geleceksin.' dedim. 'Benim yarışlarıma benimle geleceksin, göreceksin, öğreneceksin.' dedim ve o şekilde ilerledik. Geçen süreçte de hiçbir şey değişmedi, ağabey-kardeş ilişkimiz devam ediyor. Alınan bütün kararlarda 'Ağabey senin tecrüben ne diyorsa onu dinleyeceğim.' diyor. Çok şükür ki bugüne kadar seçtiğim kategoriler, seçtiğim markalar onu hep bir üst basamağa taşıdı. Bu konuda ben de çok gurur duyuyorum çünkü hani yarışmak ayrıydı, yetiştirdiğin sporcunun başarılarını görmek ve seni dinledikten sonra senin ona tavsiye ettiğin şeylerle zirveye çıkması çok daha güzel bir duygu."



"MotoGP'de imzalar atıldı, Toprak'ı kimse tutamaz hale geldi"



Bu sezon Toprak'ın ve diğer milli sporcuların 3'er yarışına gidebildiğini belirten Sofuoğlu, Toprak'ın MotoGP kararından sonra çıkışa geçtiğini dile getirdi.



Toprak'ın Avustralya'daki yarışının dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Sofuoğlu, "Orada motorundan şikayetçi olan bir Toprak vardı. Toprak'la 'Bu motor geçen yıl seni dünya şampiyonu yaptı. Bu yıl bazı kurallar değişti, motorda bazı şeyler değişti, memnun olmayabilirsin ama gördüğüm kadarıyla sen bütün enerjini motorun kötülüğüne ayırıyorsun. Geçen yılki motorum diyorsun, o motor olmayacak kapat bu defteri, şimdi önüne bak.' şeklinde konuştuk. Tabii bu konuşmayla biraz silkelendi Toprak, sonra toparlamaya başladı ve sonraki yarışta bir podyum yaptı." değerlendirmesinde bulundu.



MotoGP için anlaşmaya varılmasının ayrı bir motivasyon getirdiğini vurgulayan Sofuoğlu, "Sezonun ikinci yarışından itibaren bir yandan da MotoGP görüşmeleri devam ediyordu, ne zaman MotoGP'de imzalar atıldı, Toprak'ı kimse tutamaz hale geldi. İmzalar atılınca çok motive oldu, yani ona 'Ne oldu Toprak, imza atana kadar da aynı motor vardı, imza attıktan sonra da aynı motor var.' dedim. Moral ve motivasyonun her şeyden daha önemli olduğunu ona anlatmaya çalıştım." diye konuştu.



Toprak'ın 2022 ve 2023'te dünya ikincisi olmasının nedenleriyle ilgili bir soru üzerine de Kenan, şu ifadeleri kullandı:



"Yamaha ile yarışıyorduk, hatalı yaptığımız şey de demeyeceğim. Şunu da söylemem lazım, bizim BMW ile şampiyonluğumuzda herkes 'BMW iyi değildi' diyor ama öyle bir şey yok, BMW çok iyi. Bunu politik de söylemiyorum, biz Yamaha ile alamadığımız şampiyonlukları BMW ile aldık. 'BMW'nin diğer pilotları nerede?' diyenler de var. Tamam da 'Toprak çok iyi, BMW çok iyi' bu ikisi beraber çok iyiydi. Orada bir puzzle var, bu puzzle'ın eksik parçasıydık demiştim. O puzzle eksiğinin Toprak olduğuna inandım ve bu şekilde ilerledik. Şimdi MotoGP'ye geçiyoruz, orada BMW hiç yok."







