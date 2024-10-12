Toprak Razgatlıoğlu: "Diğerlerine göre farklı lastik seçimi yaptım"

024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışı kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz zaferini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu: 'Diğerlerine göre farklı lastik seçimi yaptım'
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12 Ekim 2024 20:17
024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışı kazanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz Estoril'deki zaferini değerlendirdi.
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışı kazanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Diğerlerine göre farklı lastik seçimi yaptık. Aslında bu risk değildi, kendimizi korumaya aldık." dedi.

Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta birinci olan Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk yolunda avantajını korudu.

Yarışın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Toprak, "Yarış tam istediğimiz gibi geçti. Her şey kontrol altındaydı." ifadesini kullandı.

Lastik tercihine dikkati çeken milli motosikletçi, "Diğerlerine göre farklı lastik seçimi yaptık. Aslında bu risk değildi, kendimizi korumaya aldık. Çünkü soğuk havalarda yumuşak lastik her zaman çok iyi olmuyor. Standart lastikte kalmak istedik. Çok güzel bir yarış geçirdik. Zaten hızlıydık. Bu lastikle açık ara birinci olmamıza herkes şaşırıyor. Kendime güveniyordum. İnşallah bu turu biraz daha geliştiririz. Belki yumuşak lastiği kullanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçirdiği kazanın ardından tekrar podyumun zirvesine çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Toprak, yarınki yarışları da kazanmak istediğini belirtti.

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk için elinden gelen mücadeleyi vereceğini kaydetti.

 
 
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