Toprak Razgatlıoğlu: 'Diğerlerine göre farklı lastik seçimi yaptım'

024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışı kazanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz Estoril'deki zaferini değerlendirdi.



2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışı kazanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu," dedi.Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta birinci olan Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk yolunda avantajını korudu.Yarışın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Toprak, "Yarış tam istediğimiz gibi geçti. Her şey kontrol altındaydı." ifadesini kullandı.Lastik tercihine dikkati çeken milli motosikletçi,değerlendirmesinde bulundu.Geçirdiği kazanın ardından tekrar podyumun zirvesine çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Toprak, yarınki yarışları da kazanmak istediğini belirtti.Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk için elinden gelen mücadeleyi vereceğini kaydetti.