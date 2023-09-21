Tolunay Kafkas: 'Üzerine koyarak devam edeceğiz'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, TÜMOSAN Konyaspor maçı için takımının iyi durumda olduğunu, taraftarları önünde coşkulu bir oyunla kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.



MKE Ankaragücü, kulübün Beştepe Tesisleri'nde, ligin 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Eryaman Stadı'nda konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.



Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, ligde ilk galibiyetlerini Sivasspor karşısında almalarına ilişkin, "Bir öz güvene ihtiyaç vardı onu da Sivasspor gibi zorlu bir deplasmanda 3 puan almak önemliydi. Takım 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadı içeride Fenerbahçe geldi zor bir fikstürdü. Yine bu haftada zorlu bir Konyaspor maçı var, iyi bir takım Konyaspor, 3 puanla da bunu kapatmak istiyoruz." diye konuştu.



Kafkas, güçlü bir oyun anlayışı oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Zaman zaman dalgalanmalar oluyor. Sivasspor maçında ikinci yarı 15 dakika sıkıntılıydı. Şimdi eksikliklerimiz var, o eksikliklerin üzerlerine gidip daha çok çalışıp o hatalarımızı kapatacağız. Maçta özellikle çıkışlarda çok fazla top kaybettik. Biraz duran toplarla ilgili sıkıntımız var üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." dedi.



Konyaspor maçına ilişkin de Kafkas, maçın zor olacağını vurgulayarak, "Ligde kolay bir maç yok ama Sivasspor maçından daha iyi olacağını düşünüyorum. Taraftarımız da gelecek çok coşkulu oynayacağımızı düşünüyorum. Takım istekli öz güvenini arttırdı, iyi bir durumdayız ama futbol bu Konyaspor maçını kazanmak için daha fazla efor sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.



Ligin 6. haftası itibarıyla takımın hazır olduğunu da belirten Kafkas, "Sonradan katılan arkadaşlarımızda fiziksel eksiklikler vardı, yavaş yavaş geliyorlar. Ali Sowe'un sakatlanması üzücü oldu, biraz bizim için sıkıntılı. Oyun anlayışında bizim istediklerimize adapte olmak kolay değil, süreç içerisinde olacak. Ali Sowe da milli takım arasında dönecek gibi, kırık var iyileşmesi 1,5 ayı buluyor. Tolga Ciğerci'nin ufak bir sakatlığı var onun dışında başka diğer oyuncularımız tamam." şeklinde konuştu.



Enes Tepecik'in oynamasına yönelik bir soru üzerine de Kafkas, "İlerleyen zamanlarda bu takımın en önemli silahlarından biri olacak, Sıraç Astanakulov ile birlikte gelişimine bağlı. Çocuğu geliştirmeden konuşmak çok doğru değil, yaşı daha çok genç, Sıraç Astanakulov'dan da çok umutluyum. Zaman içerisinde hepsi süre alacaklar ama kendi gelişimini oynadıktan sonra görüp karar vermek lazım." şeklinde yanıt verdi.



Cephas: "Ligde de çok iyi bir form yakalayacağımıza inanıyorum"



MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas da oyunda olduğu sürece dikkati çektiğinin belirtilmesi üzerine şunları kaydetti:



"Takımımda kendimi çok rahat hissediyorum iyi bir taraftar grubu ve harika bir atmosfer var. Hem şehre hem de takımıma çok büyük bir kenetlenme sağlamış bulunmaktayım. Benim ana hedefim her zaman takımım, takımımı galibiyetlere ulaştırıp en iyi seviyelere çıkartmak istiyorum. Bireysel hedefim ise ileride Avrupa'nın üst seviye kulüplerinde oynamak. Mücadeleye hazırım, antrenmanlar çok iyi gidiyor. Ligde de çok iyi bir form yakalayacağımıza inanıyorum. "



Milli takıma davet edilmesiyle ilgili Cephas, "Bunu Ankaragücü sayesinde başarmış oldum, Ankaragücü sayesinde seviyemi yükselttiğim için beni çağırdılar. İleri süreçte de Ankaragücüyle beraber hem milli takım performansımı artırmak hem de kendi kulüp takımı performansımı artırmak istiyorum." dedi.



Konyaspor maçı için Cephas, "Kendi evimizde galibiyete gerçekten ihtiyacımız var, taraftarlarımızın da kazanacağımızdan şüphesi olmasın o galibiyeti taraftarlarımızın önünde almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.



