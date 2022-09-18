İtalya Ligi'nde Udinese ile Inter karşılaştı. Inter karşısında geriye düşen Udinese, geriden gelerek 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.



Inter'in golünü 5. dakikada frikikten Nicolo Barella kaydetti. Udinese'nin golleri 22. dakikada Milan Skriniar (kendi kalesine), 84. dakikada Jaka Bijol ve 90+3. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi.



Ev sahibi Udinese'de Tolgay Arslan maça yedek başladı ve 80. dakikada Sandi Lovric'in yerine oyuna dahil oldu. Tolgay attığı golle maçın skorunu belirledi.



Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.



İtalya'da son 5 lig maçını kazanan Udinese puanını 16'ya yükseltti. Son 3 deplasmanda kaybeden Inter ise 12 puanda kaldı.



İtalya Ligi'nde aranın ardından Udinese, Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona'ya konuk olacak. Inter, Zeki Çelik'in takımı Roma'yı ağırlayacak.





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