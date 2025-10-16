16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır, UEFA MIP'e katıldı

Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır, UEFA tarafından düzenlenen UEFA Executive Master for International Players (UEFA MIP) organizasyonuna katıldı.

calendar 16 Ekim 2025 13:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır, UEFA MIP'e katıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Eski milli futbolcu Tolga Zengin ve eski FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA tarafından düzenlenen UEFA Executive Master for International Players (UEFA MIP) organizasyonuna katıldı.

UEFA'nın eski elit uluslararası futbolcular, futsal oyuncuları ve futbol adamları için düzenlendiği Execute to Master for International Players (UEFA MIP), İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde ikinci kez gerçekleştiriliyor. Dün başlayan organizasyonda bu yıl Türkiye'den eski milli kaleci Tolga Zengin ile eski FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır katıldı.

Programda; üst düzey oyuncuların liderlik, yönetim, spor hukuku gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirerek saha dışındaki yönetici pozisyonlarına geçiş yapmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor. Master programında Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır'ın yanı sıra daha önce Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve Simon Kjaer, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui ile birlikte Ivan Rakitic, Jan Verthongen gibi isimler de yer alıyor. Aralıklı olarak bir yıl süren eğitimlerden geçen futbol insanları, sonra başarılı olmaları halinde sertifika alacaklar. UEFA'nın MIP Programından daha önce Hamit Altıntop ve Gökhan İnler mezun olmuştu.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.