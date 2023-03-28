Eski NBA oyuncusu Tristan Thompson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in tekrar bir araya gelebileceklerini ima etti.



Önceki yaz Lakers ve Irving'in bir araya gelmekle karşılıklı olarak ilgilendiklerine dair söylentiler çıkmıştı ve iddialara göre James, Los Angeles ekibini eski takım arkadaşı için bir hamle yapması adına zorlamıştı.



Thompson, Draymond Green'in podcastinde yaptığı açıklamada, bu takas gerçekleşmemiş olsa da eski takım arkadaşlarının yeniden bir araya gelme olasılığı konusunda kapının kapalı olmadığını söyledi:



"Tekrar bir araya gelmelerini uzun zamandır çok istiyorum. Kyrie ve LeBron, neredeyse kusursuz bir ikili.



Kyrie'nin yaptıkları, LeBron'un yaptıklarından farklıydı. Çok dinamik oldukları ve birçok farklı şeyde harika oldukları için, beraber yaptıkları ikili oyun setlerini izlemek çok güzeldi. Birlikteyken neredeyse durdurulamaz gibiydiler.



Bence tekrar bir araya gelebilirler mi? Evet. TV'ye her çıktığımda bu dileğimi dile getirmeye devam edecek miyim? Kesinlikle. Çünkü bence Kyrie ve LeBron, karşılıklı olarak birbirlerinin en iyisini ortaya çıkarıyorlar. Üstelik sanki bir şeyler yarım kalmış gibi bir durum da söz konusu. Bence henüz bitmedi."



Irving ve James ikilisi, 2016 yılında Golden State Warriors'a karşı NBA Finalleri serisinde 3-1 geriden gelip NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.





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