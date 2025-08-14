Thomas Reis, transfer hakkında konuştu!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Kocaelispor karşılaşması öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın açıklamasında bulundu.Kocaelispor karşılaşması hakkında konuşan Thomas Reis, "Bu hafta Kocaelispor'a karşı oynayacağız. Fiziksel anlamda çok güçlü bir rakiple karşılaşacağız ki bunu Trabzonspor'a karşı oynadıkları maçta da göstermişlerdi. Zor bir karşılaşma olacak. Kocaelispor özellikle ikinci topları kazanma konusunda etkili bir takım. Biz de buna göre hazırlıklarımızı tamamladık. Umarım iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu alırız. Ancak elbette ki zor bir maç bizi bekliyor. Bu hafta sahaya aynı kadroyla çıkacağız. Sonrasında ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.Kırmızı-beyazlı takımın son durumları hakkında bilgilendirmede bulunan Thomas Reis, "Daha önce de söylediğim gibi başkanımızla ve futbol direktörümüzle düzenli olarak görüşüyoruz. Ancak bir teknik direktör olarak transferlerle ilgili açıklama yapmak benim görevim değil. Bu konuda açıklamaları futbol direktörümüz ya da başkanımız Yüksel Yıldırım yapıyor. Biz şu an hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor maçına odaklanmış durumdayız. Maçtan sonra, yeni transferler geldikten sonra onların adaptasyonu ve takıma entegrasyonu için neler yapabileceğimize bakacağız. Bu süreç kolay olmayacak ama onlara yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şimdiye kadar aramıza katılan oyuncuların uyum süreci gayet iyi gidiyor. Yakında yeni transferlerimizden 1-2 ismi ilk 11'de görebiliriz" ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi play-off turu ve Süper Lig'deki son durumlar hakkında konuşan Reis, "Sezon öncesi kampında fiziksel anlamda güçlü bir seviyeye gelmek için yüksek tempolu antrenmanlar yaptık. Çünkü bu sezon Avrupa'da, kupada ve ligde mücadele edeceğiz. İlk maçta da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Kusursuz değildik ama takım olarak 114 kilometreden fazla mesafe kat ettik. Bu da oyun tarzımız açısından önemli bir veri. Forma rekabeti şu an mevcut ve yeni transferlerle bu rekabetin artacağını düşünüyorum. Bu durum, her hafta ilk 11'i oluştururken zorlanmamı sağlayacak ve bu da takım adına olumlu bir gelişme. Ligin ilk 2-3 haftasında haftada bir maç oynayacağız ama ilerleyen dönemde üç günde bir sahaya çıkacağız. Oyuncuların dinlenmesi ve yenilenmesi için doğru antrenman planlamaları yapacağız. Zor bir dönem bizi bekliyor ve sakatlık yaşamamak için çalışacağız. Şu an birkaç sakat oyuncumuz var. Net bir süre vermek zor ama belki play-off'un ilk ya da ikinci maçına yetişebilirler. Eğer yetiştirirsek bu bizim için büyük avantaj olur. Play-off konusuna gelince, şu an için konuşmak istemiyorum. Benim için öncelik bu hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor maçı. Bugün play-off'taki rakibimizi öğreneceğiz, ikisi de güçlü takımlar. Ancak şimdiden onlar hakkında konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Oyuncuların aklında bu düşünce olursa hafta sonu iyi bir sonuç almakta zorlanabiliriz. Bu nedenle şu an sadece Kocaelispor maçına odaklanıyoruz" dedi.