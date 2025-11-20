20 Kasım
TFF, yeni bahis cezalarını açıkladı!

TFF, 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 637 oyuncuya bahis nedeniyle ceza verdi.

calendar 20 Kasım 2025 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF, yeni bahis cezalarını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında Nesine 3. Lig'de mücadele eden ve serbest statüde olan 637 oyuncuya verilen cezaları duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre 3. Lig'den kurula sevk edilen 638 futbolcudan 637'si 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Futbolculardan Bertu Alican Özyürek'e ise 5 yıllık zaman aşımı nedeniyle ceza verilmedi.


Böylece 10 Kasım'da PFDK'ye sevk edilen 1024 oyuncudan 1020'siyle ilgili cezalar açıklanmış oldu. Daha önce başka bir dosyadan 12 ay ceza alan Nesine 2. Lig oyuncusu Canberk Aydemir ve zaman aşımı nedeniyle Nesine 3. Lig'de forma giyen Bertu Alican Özyürek için herhangi bir müeyyide uygulanmadı.

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu'nun dosyaları kurul tarafından incelenmeye devam ediyor.


LİSTENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

