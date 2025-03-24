TFF'den Riva'da tüm derbiler için 'yabancı hakem' zirvesi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, derbileri yönetecek hakem konusunu görüşmek ve karara bağlamak için 25 Mart Salı günü Riva'da bir araya gelecekler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Riva'da tüm derbiler için 'yabancı hakem' zirvesi!
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24 Mart 2025 13:12
Son güncelleme 24 Mart 2025 13:24
Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları gündemdeki yerini korurken, yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin haberine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, derbileri yönetecek hakem konusunu görüşmek ve karara bağlamak için 25 Mart Salı günü Riva'da bir araya gelecekler.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz haftalarda 55 yıl aradan sonra ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görevlendirmiş ve Sloven hakem Slavko Vincic'i sahaya çıkarmıştı.

Bu gelişmenin ardından yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Beşiktaş, 29 Mart'ta Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak ise, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada yabancı hakem konusu ile ilgili kararı milli aranın ardından vereceklerini açıklamıştı.

Kavak açıklamasında, "Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

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