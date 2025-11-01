TFF açıkladı: Arda Güler ve Kenan Yıldız!

Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildiğini açıkladı."İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen A Millî futbolcumuz Arda Güler ve İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden A Millî oyuncumuz Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.Arda Güler, IFFHS'nin 1987 senesinden beri geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" ve "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" olmak üzere iki kategoride birden adaylar arasında yer alırken, Kenan Yıldız ise "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde ödüle aday gösterildi.Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak.Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini sezonluk değil, yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacak."